Inundaciones: “Es el gobierno santafesino el que pone los fondos"

Otro punto está relacionado a los pequeños productores rurales. “Son los que lo perdieron todo. No van a poder cosechar en abril y la situación será muy dura. Ayer lo planteamos el ministro para implementar algunas líneas de crédito con el Banco Nación”, indicó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo