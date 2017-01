Investigan el asesinato de un hombre de 80 años en su casa

Dentro de la vivienda, la policía encontró a Gione muerto pero ningún signo de violencia aparente. Más tarde, un informe preliminar del Instituto Médico Legal señaló que la causa de muerte del hombre de 80 años no habría sido natural ni accidental; su cuerpo presentaba dos heridas de arma blanca.

