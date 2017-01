Investigan el presunto intento de secuestro a una adolescente

El joven, identificado como José Damián M., de 25 años, fue detenido y derivado a la comisaría 5ª de Puerto San Martín. Aquiles Balbis, fiscal de turno en el Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, adelantó a Rosario3.com que será imputado en breve por el delito de privación ilegítima de la libertad. No obstante, el acusado quedará libre.

