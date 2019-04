Irizar: “El domingo elegimos a quién le dejamos la llave de nuestra casa”

La precandidata a intendenta del Frente Progresista, Verónica Irizar, destacó “la importancia de pensar bien a quién se elige en estas elecciones, que representan el futuro de esta hermosa ciudad”. Y señaló: “Hay que cuidar lo que construimos e ir por lo que viene. No podemos permitir que gobiernen esta ciudad improvisados o personas que jamás defendieron a Rosario, la grieta no ha entrado nunca ni lo va a hacer ahora”.

A pocas horas de las elecciones primarias del 28 de abril, Irizar se mostró muy confiada para obtener un resultado positivo en la interna del Frente Progresista. “Ha sido una campaña en la que los rosarinos y las rosarinas me han demostrado muchísimo afecto. Y lo más importante son las fuerzas que me han dado, con el empuje y las ganas que siempre ha tenido esta ciudad y su gente, pese a la difícil situación que vive el país en términos económicos y sociales”, sostuvo.

“Mi compromiso ha sido siempre con esta ciudad, en trabajar para mejorarle la vida a los rosarinos. Me ha tocado administrar más de 100 mil millones de pesos como Secretaria de Hacienda, y lo he hecho con transparencia y eficacia. Como intendenta quiero seguir ese camino, que la ciudad avance y gane nuevos derechos, y siento en miles de rosarinos el acompañamiento, porque Rosario no quiere retroceder, no quiere vivir lo que hoy le pasa a Argentina”, continuó la precandidata.

De igual modo, la actual concejala del Frente Progresista sumó: “Cuando vayamos a votar el domingo hay que pensar a quien le daríamos la llave de nuestra casa. Rosario es nuestra casa y no se la podemos dejar a cualquiera. La ciudad no puede quedar en manos de improvisados, gente sin experiencia, que no ha demostrado ninguna capacidad en gestión, sino avanzar en un nuevo liderazgo, con experiencia y capacidad para tomar decisiones”.

Irizar, que estará acompañada por la lista de concejales encabezada por Susana Rueda, también valoró “el apoyo de los distintos partidos del Frente Progresista” que manifestaron públicamente que acompañan su candidatura a intendenta. “Encabezo un proyecto de renovación dentro del Frente, que agrupa no sólo a los distintos partidos políticos sino a aquellos ciudadanos independientes, que quieren sumar ideas y proyectos para la ciudad. Voy a generar y liderar esos equipos de trabajo, porque lo que viene para Rosario es un gobierno más cercano, con más diálogo e intercambio con los ciudadanos”, afirmó.

Por último, Irizar recalcó que “el domingo empieza a construirse el futuro”. Y concluyó: “Esta es la ciudad que le dice al país que acá no pasará la grieta. No queremos ser delegados de los porteños, no lo fuimos ni vamos a serlo, voy a ser quien cuide a Rosario y todo lo que se ha construido en esta ciudad”.