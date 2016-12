Irónicos tuits del abogado de Cristina: "La causa es chasquibum"

El abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que no está preocupado por el procesamiento de su clienta y cuestionó al juez Ercolini en una serie de tuits irónicos.

No sorprende Ercolini se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54% que la votó por co-autores. No hay delito. Tranqui.

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 27 de diciembre de 2016