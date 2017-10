Javkin: "La presencia del Estado no es repartir chapas y colchones"

Este miércoles, en el marco de una recorrida por el barrio La República, candidato a concejal Pablo Javkin salió al cruce de Roy Lopez Molina: "La ciudad está en un proceso muy importante en el cordón Ayacucho; es una obra clave para mejorar la seguridad de Tablada y todo el sur. Ya abrimos Ameghino, pronto lo haremos con Patricias Argentinas, y que venga una fuerza política a través de punteros y reparta chapas y colchones, solo evidencia las peores practicas de la política."

"Nos hablan de la presencia del Estado cuando entregan materiales a través de punteros o le dan a la gente certificados truchos de vivienda. Estar presente significa dialogar con cada familia, relocalizarlas, comenzar un proyecto de vida nuevo, abrir calles, garantizar servicios, eso es un Estado presente, no dos colchones y un par de chapas", continuó Javkin.

Por último, el secretario General del Municipio destacó: "No traigamos a Rosario los problemas que no tenemos, hay un montón de cosas por resolver, pero no traigamos los que no tenemos. Promover ocupaciones de terrenos, repartir colchones, comida o chapas a cambio de votos es algo de lo que no estamos acostumbrados. Y si para Roy volver a las peores prácticas clientelares no es importante, para nosotros sí".