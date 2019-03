Javkin: "Me preparé toda la vida para gobernar Rosario"

En el marco de una asamblea ciudadana y con una gran concurrencia, Pablo Javkin lanzó su precandidatura a intendente de Rosario. En el Monumento Nacional a la Bandera, acompañado por María Eugenia Schmuck –que encabeza la lista de precandidatos a concejales–, Javkin dijo: “Me preparé toda la vida para gobernar Rosario, tengo un gran equipo, nuestro espacio es el único que está presentando propuestas cada semana porque sabemos lo que hay que hacer en la ciudad”.

“Voy a ser un intendente que gobierne en las calles. Los problemas se solucionan al lado del vecino. Hay muchos que gritan y gritan pero no arreglan nada” aseguró Javkin, a la vez que dijo “la ciudad necesita orden, que las cosas funcionen. Por eso propongo dobles turnos de control para aumentar la presencia y la seguridad, unidades de respuesta cercana para los problemas más urgentes, trenes para viajar más barato y aliviar el tránsito del centro, paradas seguras para que esperar el colectivo no sea un problema, hacer plazas donde hoy hay baldíos, jardines maternales para la primera infancia, escuelas de nuevos oficios para generar empleo joven, traer el CeNARD a Rosario”.

En la conversación con los vecinos, Javkin señaló que “hay que cambiar los equipos, hay veces que uno se enamora mucho de lo hecho y no piensa en lo que hay que mejorar. La ciudad precisa resolver con urgencia la seguridad, yo estoy preparado para ejercer el control del territorio, eso es lo primero que tiene que hacer el próximo Intendente”.

A su turno, la primera candidata a concejala, María Eugenia Schmuck, dijo: “Estamos construyendo juntos una nueva manera de hacer las cosas en la ciudad. Una manera que tiene que ver con hacerse cargo de los problemas y del compromiso asumido con los vecinos. No es cierto que la Intendencia o el Concejo no tengan competencia para resolver algunas cosas. La respuesta no puede seguir siendo que eso no se puede resolver, que eso otro corresponde a la Nación, que para aquello no tenemos herramientas. Los que asumimos una responsabilidad pública tenemos la obligación de resolver el problema o golpear las puertas de aquellos que tienen que resolverlo, pero lo que no vamos a hacer nunca es resignarnos, bajar los brazos o utilizar excusas para justificar nuestro incumplimiento. Una nueva manera que implica preservar la coherencia de lo que se dice con lo que se hace".

Acompañarán a Schmuck en la lista Fabrizio Fiatti (jefe de los equipos técnicos de Pablo Javkin), Josefina Del Río (especialista en políticas de vivienda y urbanismo), Rubén Rosa (dirigente de la UCR), Claudia Fleitas (referente de organizaciones sociales), Lucas Barberi (dirigente de Sumemos), Roxana Ortigoza (referente de la lucha de género y creadora de la “Red de mujeres“), Martín Illia (director del “Centro único de asistencia a víctimas” de la Municipalidad de Rosario) y Mariana Segurado (referente social y creadora de proyecto “Nidos”). También estuvo presente el precandidato por “Arriba Rosario” a Ssnador provincial por el departamento Rosario Nicolás Gianelloni.