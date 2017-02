"José Saramago escribe con profundidad y respeto sobre Jesús”

También en el living hay una biblioteca que no da más de libros. Allí tiene, a medio leer “El Hambre” de Martín Caparrós y “Dios al encuentro del hombre”, de Leonardo Capeluti, el libro que tenía entre manos al momento de la entrevista.

Aunque asegura que “mucho no leyó”, en la casa del padre Daniel Siñeriz hay una habitación entera llena de libros. Algo desordenados, entre viejas reposeras y muchos mates –los colecciona–, hay ejemplares de teología, ensayos de física cuántica, novelas de ciencia ficción e investigaciones históricas.

