Juicio a Los Monos, día 9: los testigos que no están y la seguridad del fiscal

La tercera semana del juicio a la banda conocida como Los Monos se inició con un poco de polémica, presentaciones y ausencias de testigos que tenían que presentarse a declarar en la sala del segundo piso del Centro de Justicia Penal. Para el fiscal de la causa, Gonzalo Fernández Bussy, lograrán "demostrar con pruebas" la asociación ilícita que juzgará hasta el 28 de diciembre.



La novena jornada del juicio comenzó con la misma discusión que se desarrolló al final del viernes pasado: la ex secretaria del juez Juan Carlos Vienna –actualmente es magistrada– solicitó no presentarse a declarar de forma oral para hacerlo por escrito, amparándose en sus fueros. Los abogados de los imputados se opusieron a la solicitud al entender que debería, dada la importancia del proceso judicial, comparecer y responder ante las partes. Sin embargo, el tribunal resolvió aceptar el pedido de la testigo. Esa decisión costó 23 minutos de debates entre los defensores y los fiscales y un posterior cuarto intermedio de 45 minutos para una nueva resolución.



Una vez que el presidente del tribunal, el juez Ismael Manfrin, anunció el rechazo del planteo de los abogados, fue llamada la primera persona citada a declarar para la fecha. Ya habían transcurrido 1.47 horas del inicio de la jornada, que incluso había empezado demorada unos 25 minutos.



El vidrio blindex y el testigo que no está



La primera testigo en declarar fue la policía de la delegación Tribunales encargada en 2013 de entregar notificaciones judiciales a las personas citadas por la Justicia en la causa que ahora está en juicio. Relató haber entregado la documentación en viviendas de testigos que, en teoría, debían sentarse en el mismo lugar que ella minutos después.



La mujer, vestida con su uniforme, frenó su relato al describir el domicilio de una de las personas citadas en el marco de la investigación. Se trataba del frente de una casa, según expresó, que llamaba la atención en la cuadra donde había viviendas "comunes". Tenía "la puerta de ingreso con un vidrio de blindex con un impacto de arma de fuego". "Es la primera vez que advierto algo así, me llamó la atención", señaló.



Ese testigo fue llevado por la delegación Tribunales a declarar ante la Justicia como testigo, ya que dijo no tener movilidad propia ni tener recursos para poder dirigirse a ese punto de la ciudad. Curiosamente, esa persona citada también para este lunes no compareció ante las partes. De acuerdo a lo expresado por un familiar de él ante la notificación, "se fue a hacer un trabajo de electricidad a Chaco, y su empleador dijo que no usa celular". Los fiscales y los defensores pidieron que vuelva a ser citado.



El testigo es una persona que expresó en su momento tener adicciones a las drogas y brindó detalles sobre cómo funcionaba la presunta organización. Es más, en la etapa de instrucción aseguró que le ofrecieron trabajar para la banda y al negarse sufrió un tiro en una pierna.



La segunda persona que se sentó a declarar es una policía que trabaja en el comando radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez. La mujer, que por la situación ya estaba nerviosa, prácticamente no pudo hablar. Es que su testimonio podría llegar a referirse a uno de los crímenes que se tratarán después del receso de verano, cuando en esta etapa sólo se juzga la presunta asociación ilícita. Esta situación también valió una discusión entre las partes, dado que los homicidios dolosos se consideran por parte de la Fiscalía conexos con el delito de asociación ilícita. Sin embargo, la agente deberá regresar después de febrero, junto a otros que también tendrán que abordar las distintas etapas del proceso.



Otras ausencias y la calma del fiscal



A la falta de presentación del testigo mencionado anteriormente en la sala se sumaron otras. Una se dio por una inminente operación, otra porque la Fiscalía desistió parcialmente –comparecerá en febrero en la etapa donde se abordarán los homicidios dolosos–, otra porque al moverse el cronograma no podía asistir, y las tres restantes porque no pudieron ser ubicadas.



"Todas estas cuestiones están previstas. Trabajamos para poder demostrar lo que estamos seguros de poder demostrar, y lo vamos a lograr con todas las pruebas que se van a llevar adelante", sostuvo Fernández Bussy en contacto con la prensa al mediodía.