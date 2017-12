Juicio a Los Monos: nuevas escuchas y un testimonio cuestionado

En la segunda semana del juicio a Los Monos, que culminó este viernes, desfilaron testigos clave para la investigación por presunta asociación ilícita y se reprodujeron más de 280 escuchas que fueron incorporadas al debate oral. Ariel Lotito, el policía que integró la ex Brigada de División Judicial y encargado de recabar la información que luego fue elevada al por entonces juez de Instrucción Juan Carlos Vienna estuvo presente en tres jornadas consecutivas y brindó información llamativa, como la manera de probar armas de fuego de la presunta organización y la supuesta tercera pareja de Claudio “Pájaro” Cantero. El cronograma que estaba previsto tuvo que ser reprogramado por el atrasado generado en las últimas tres audiencias.



En la octava jornada del juicio, Lotito fue la única persona que estuvo presente en la sala ubicada en el segundo piso del Centro de Justicia Penal. Antes de que la Fiscalía retomara el interrogatorio, el abogado Carlos Edwards pidió la nulidad de la jornada del jueves, donde únicamente se reprodujeron 280 escuchas entre algunos de los imputados, según resolvió el tribunal integrado por Ismael Manfrin, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela.



Los aires acondicionados de Guille



Lotito manifestó haber conocido a Ariel Máximo Cantero, alias "Guille", entre los años 2009 y 2011 –expresó no recordar con precisión–, cuando instaló aires acondicionados en su casa de Granadero Baigorria. "Yo también colocaba aires. Me llamaron a mi teléfono de rubro 7. La casa estaba en Pasco al 1000. Me atendió Vanesa Barrios. Después Guille llegó al lugar, lo reconocí. Me saludó, me dijo que era policía y después conversamos sobre pájaros porque me gustan las aves", relató.



"Después lo volví a cruzar cuando trabajaba de portero o sereno en salones de fiesta en la zona norte. En un cumpleaños de 15. Creo que de Mariana Cantero. Concurrí a esa fiesta. Se acercó una persona que conocía de Drogas –cuando Lotito trabajó en esa área supuestamente–, que era Daniel Vázquez, que era informante de personal. Estaban el líder de la barra de Central, el Pillín Bracamonte, varias personas del ambiente de ellos. Vázquez me presentó a Guille Cantero, le conté que lo conocía por los aires acondicionados. A la otra persona que me presentó fue a Monchi, a quien no había visto nunca", enfatizó.



La descripción de Lotito coincide con la hecha por Ramón Machuca antes de que se presentara a declarar de forma testimonial. Monchi afirmó haberlo conocido desde 2011 en aquel cumpleaños de 15 y que se lo había presentado Daniel Vázquez, persona vinculada con su hermano al narcotráfico.



Otras escuchas y presentación por falso testimonio



Tras la finalización de las preguntas de la Fiscalía, los abogados de los imputados hicieron lo propio. Por pedido del abogado Fausto Yrure, casi al finalizar la audiencia se emitieron dos escuchas entre Lotito y Cristian Romero, ex titular de la División Judiciales. En ellos, Lotito indica varias veces que va a diálogar con el juez Vienna por distintas informaciones judiciales que investiga. Básicamente, la reproducción del audio busca avalar los dichos del presunto líder de la organización Ramón Machuca, de que la División Judiciales era un "aliado" del magistrado (llamó "Cuatro Magníficos" a los que supuestamente pactaron la persecución de la familia Cantero: Socialismo, Luis Paz, el juez y ese área de la Policía).



En otro pasaje de las escuchas, Lotito comentó a Romero: "El gobernador te defiende y tiene un buen lugar para darte. (Antonio) Bonfatti te va a llamar directamente para que soluciones un montón de problemas. Me dijeron: «Caranchito» (como le dicen a Romero) está bien visto. Yo respondí que nos estábamos moviendo bien".



Yrure a su vez solicitó al tribunal del juicio que se investigue por presunto falso testimonio a Ariel Lotito. Es que los anteriores testigos de la fuerza, Raúl Saccone Tirrito, Cristian Romero y Luis Quebertoque, dijeron haber tenido acceso al expediente de la causa 913/12 después de haber pedido las intervenciones telefónicas el 22 de abril de 2013 a algunos miembros, mientras que Lotito manifestó la situación inversa.



"La tercera pareja del Pájaro"



Lotito, al momento del contra examen de Romina Bedetti, dijo que en la investigación que realizaron también estuvieron incluidas las parejas y ex parejas de los presuntos líderes de Los Monos. Nombró a Vanesa Barrios (pareja de Guille Cantero), a Silvana Gorosito (de Monchi), a Patricia Celestina Contreras (madre de Guille y Pájaro, ex del Viejo), a Mirta Valenzuela (pareja de Cristian Hernán Bustos), a Mercedes Paz (última novia del Pájaro) y a Lorena Verdún, ex esposa del presunto líder asesinado el 26 de mayo de 2013.



Como Lotito mencionó a Verdún como "pareja" y no ex esposa de Claudio Ariel Cantero, la letrada preguntó si tenía conocimiento de que el Pájaro mantenía dos relaciones al mismo tiempo. "Tres mujeres tenía. Una era circunstancial, hermana de un policía que después se suicidó o tuvo un problema con un arma. A esa señora la encontramos en el allanamiento que hicimos en la casa de Regimiento 11 (el inicio del plan letal contra los Cantero, según el abogado Carlos Varela). Ahí se identificó como pareja", expresó el policía.



La ametralladora cordobesa y las fotocopias en el congelador



Al ser consultado por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy sobre un allanamiento en Pasaje 509, entre pasaje 514 y Melián, donde aparentemente vivía un miembro de Los Monos, el ex coordinador de la Brigada de Judiciales sostuvo que en la propiedad encontraron una pistola ametralladora FMK 3, pistola calibre 9 milímetros, un silenciador y en un congelador en desuso hallaron legajos de fotocopias a color de Luis "Pollo" Bassi, Facundo "Macaco" Muñóz y "un Miltón", que no recuerda si era Milton Damario o Milton César. Los dos primeros hombres mencionados y Damario fueron en su momento imputados por ser los presuntos autores del crimen del Pájaro Cantero.



Tras el pedido del fiscal para que reconociera el arma, Lotito tuvo en sus manos la FMK 3 incautada en la propiedad. Agregó que, como dato llamativo, ese arma pertenecía a las fuerzas de seguridad de Córdoba. "Si ésta arma la saben usar es letal. Tira tiros en ráfagas. Sólo pueden acceder (a ella) las fuerzas armadas o de seguridad", remarcó.



La mansión de Pérez y tiros al blanco



Lotito también recordó haber participado en el recordado procedimiento hecho en una zona rural de Pérez donde aparentemente la organización levantaba una mansión. "Tenía elementos de construcción de alto valor adquisitivo, pisos de porcelanato, jacuzzi, pinturas de calidad y cara, un quincho que era del doble del tamaño de esta sala (donde se hace el juicio), una pileta de natación grande y otra para nenes con forma del ratón Mickey", destacó.



El funcionario policial resaltó un dato sobre la mansión que no era muy conocido: que la presunta banda probaba las armas de fuego haciendo tiro al blanco en ese predio. "Secuestramos cartuchos, municiones y había chapones en altura que tenían impactos de balas de grueso calibre", aseveró.



El juicio continuará el próximo lunes, cuando habrá doble jornada y concurrirán nueve testigos. Algunos de ellos, demorados porque las últimas jornadas se vieron demoradas por las escuchas e interrogatorio a Lotito.