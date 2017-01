La Anmat prohibió el uso de un insecticida para el hogar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó la prohibición de elaborar, utilizar y comercializar el insecticida "GelTek control profesional hogar". Es por no cumplir con la normativa vigente para la venta de este tipo de productos.

