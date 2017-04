La Comedia Peronista es una obra que cuenta, en tono de comedia, los distintos avatares del peronismo en la actualidad. Metaforizado en una familia argentina con problemas, romances y traiciones. Dedicada a peronistas ortodoxos, heterodoxos, contemplativos y no peronistas.

