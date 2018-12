La Comisión Europea selecciona proyecto de la Fcpolit

El proyecto coordinado por la docente de nuestra casa, María Victoria Álvarez fue seleccionado en la convocatoria 2018 del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea dentro de las actividades “Jean Monnet” y recibirá financiamiento. Ahora, la profesora coordinará diferentes actividades para la Facultad de Ciencia Política y RRII, actores específicos de la sociedad civil y la comunidad en general con el objetivo de profundizar los conocimientos sobre la Unión Europea.

Las acciones Jean Monnet están dedicadas a impulsar en todo el mundo la excelencia de la educación superior en los estudios con temática de la UE. El año corriente se presentaron 1342 propuestas, solo 235 fueron seleccionadas para financiación y en América Latina solo hay dos en Brasil, una en Chile y otra en Argentina. El Proyecto argentino seleccionado es de la Facultad de Ciencia Política y RRII y María Victoria Álvarez, docente y representante del Área de Cooperación Internacional de la Facultad, es la coordinadora.

Hace poco, Álvarez estuvo en Bruselas, Bélgica, en la “Jean Monnet kick-off Meeting” un evento para coordinadores de proyectos seleccionados este año. Ahí asistió a conferencias y participó de talleres con funcionarios de la Comisión Europea con el propósito de tomar conocimiento sobre la forma de seguir implementando el proyecto.

Las actividades del mismo contarán con la participación de diplomáticos de la Delegación de la Unión Europea en Argentina; en su rol de coordinadora, la docente dictará un Seminario sobre la actualidad de la Unión Europea para estudiantes de grado y planificará, organizará e implementará el resto de las las acciones.

El proyecto se titula “Acercando la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil” (“Getting the European Union closer to students and civil society” (GEUCSCS) y tendrá una duración de 24 meses. El mismo incluirá actividades para los diferentes claustros de la Facultad y de la Universidad para fomentar, ampliar y profundizar el conocimiento sobre la Unión Europea a través del fortalecimiento del papel del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea (GEUE), con base en nuestro Instituto de Investigaciones. Asimismo, contará con eventos específicos para actores de la sociedad civil, y otros abiertos a la comunidad en general.

Fuente: fcpolit.unr.edu.ar