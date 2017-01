La Justicia suspendió la producción de una reconocida cerveza

Según precisó el Cronista Comercial, también se cuestiona el incumplimiento de normas de planeamiento urbano, ya los inmuebles se encontrarían dentro de un sector calificado como PCL (preservación de costa de lagos), solamente susceptible de uso residencial, turístico o de actividades náuticas o recreativas, pero no industrial. El fallo destaca que si la fábrica está concebida para elaborar 1.600 litros diarios de cerveza (promedio), y requiere una extracción de 24.000 litros diarios del Lago, autorizada por el Departamento Provincial de Aguas por 20 años, "es altamente verosímil que se trate de un emprendimiento industrial".

