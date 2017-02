La Municipalidad de Granadero Baigorria expande su parque automotor

En el último año, la puesta en valor del parque automotor, permitió adquirir, 11 motos Yamaha YBR, 2 camiones Iveco Daily, 2 camionetas Fiat Strada, una Renault Kangoo, una Volkswagen Saveiro, una Pala Cargadora New Holland, Uñas Porta Palet, un Martillo Neumático Socomec, un Rodillo Compactador Euroimplementos, una Zanjadora Bradco, una Fresadora de Pavimento Coneqtec, una Retroexcavadora New Holland, un Desobstructor, una Cesta Aérea Hidrogrubert y una Hoyadora McMillen. Estas unidades estarán comprometidas a las áreas de Inspección General, Tránsito, Servicios Públicos y Obras Públicas.

