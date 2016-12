La Municipalidad deberá pagarle a una mujer que se cayó

También establece que el accidente ocurrió por el mal estado de conservación de la vereda y que la mujer no tenía la obligación de extremar las precauciones.

En la resolución el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 sostuvo que “el Estado municipal tiene la obligación de velar por la seguridad de quienes se desplazan por la acera y mantenerla en buenas condiciones para que no represente un peligro para los peatones”.

