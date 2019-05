La Plata: empleada municipal denunció que la echaron por sus videos eróticos

Una empleada municipal de La Plata (Buenos Aires) acusó al gobierno local de haberla despedido este miércoles tras la difusión y viralización de cuatros videos sexuales que la tienen como protagonista.

Sonia Pellizari tiene 26 años y según explicó a Infobae, hace ocho que trabaja como franquera (los fines de semana y feriados) para la Municipalidad, a cargo de tareas administrativa. También estudia Ciencias de la Educación y tiene otro trabajo. Desde 2017 trabaja en una plataforma de servicios webcam, en donde comercializa desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios de la plataforma en la cual está registrada.

Si bien –aseguró– sus empleadores de la Municipalidad sabían de este segundo trabajo y nunca se opusieron, ahora, tras la difusión de cuatro videos suyos, para Pellizari es obvio que la echaron por eso. No obstante, desde el gobierno local señalaron que la desvinculación tiene que ver con sus faltas recurrentes.

"Primero se difundió un video en el que estoy con una amiga en lolas. Estamos desnudas y sólo dura algunos segundos. Después aparecieron los demás", indicó Pellizzari, quien en las redes sociales se hace llamar "sweetmia".

Los otros tres videos a los que hace referencia también la tienen como protagonista y contienen escenas explícitas: sexo oral, un trío y otra escena de sexo en la cual se ve su rostro en cámara.

"No me molesta que me vean haciendo eso ni que se hayan viralizado los videos. Mi familia sabe lo que hago desde el primer momento. Mis compañeros de trabajo también. Nunca lo escondí. En la Municipalidad siempre supieron que hacía videos eróticos en vivo por internet. Les molestó que se viralizara el primer video", dijo.