La Provincia creó dos nuevos dispositivos sustitutivos de salud mental

Durante el acto, Pianetti remarcó que estas políticas de salud mental permiten “habilitar lugares sociales y culturales que no nominan desde la enfermedad, sino a partir de la singularidad de las personas, emergentes de procesos de producción y subjetivación”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo