La brecha entre precios de origen y góndola subió a 5,29 veces

Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod) que elabora el Área de Economías Regionales de Came para una canasta de 25 alimentos agrícolas y ganaderos que se consumen en fresco.

Los precios de los productos agropecuarios se multiplicaron por 5,29 veces promedio en marzo en el trayecto desde que salieron del campo y llegaron al consumidor. La brecha aumentó 11,4% respecto del mes anterior, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

