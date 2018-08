"La causa de Bonadío es una operación de inteligencia"

El diputado nacional Rodolfo Tailhade calificó este sábado como “operación de inteligencia” la causa de los cuadernos y dijo que los allanamientos en viviendas de Cristina Fernández de Kirchner son para “estigmatizar” a la ex presidenta.

Para el legislador kirchnerista, la AFI (ex Side) propicia el “espionaje político y las operaciones contra los opositores”. “No tengo ninguna duda que esto es una operación de inteligencia, con la fabricación de cuadernos”, dijo.

“Esto requería que no aparecieran los originales y el gobierno estuvo al tanto desde el primer minuto”, consideró. “El periodista de La Nación recibió el material en enero y lo devuelve en abril y luego se presenta ante el fiscal Stornelli, así que el Presidente no pudo no saber entre enero y abril que esto existía”, agregó en declaraciones a FM La Patriada.

Tailhade apuntó contra el ex espía Jaime Stiuso: “Sabe mucho desde los tiempos de los sobresueldos de Menem a los jueces y puede acceder a equipamiento que pueda ser útil para técnicas de espionaje. La AFI de Macri está puesta a disposición del espionaje político, con o sin Stiuso”.

El diputado consideró que el objetivo de la causa es “fabricar pruebas para justificar el desafuero y el pedido de prisión para Cristina”, y que en el fondo “no tienen intención de investigar en serio”, en un contexto en el que “hay un tablero más grande que el local”.

Englobó el caso en un contexto regional, como lo ocurrido con Lula da Silva en Brasil. Recordó que el embajador de Estados Unidos es un ex juez y por ende “sabe cómo funciona el Poder Judicial y aprovecha la genuflexión clásica de los jueces más conocidos, que cada 4 de julio van a la embajada besarle el anillo”, en relación al propio Bonadío y al fiscal Stornelli que estuvieron en la sede diplomática del país del norte para celebrar el día de la independencia.

Allanamientos y José López

Tailhade objetó el procedimiento del juez en la requisa contra las viviendas de Cristina por no permitir la presencia de abogados de la ex presidenta y actual senadora. Recordó que a Carlos Berardi se le negó la permanencia en el domicilio porteño de la ex mandataria “esperaba a la delegación policial y la ley dice que quien abre la puerta tiene que estar presente, no importa quién sea”.

El diputado afirmó que lo vivido fueron “trece horas de máxima centralidad en los medios dominantes” y que sirvió para “estigmatizar” a la senadora.

En la entrevista que citó Página12 habló sobre José López, el ex secretario de Obras Públicas que ahora figura en la causa como arrepentido. “No me sorprende, lleva dos años detenido y me dicen que con problemas de salud”, afirmó.

"Me llegó el dato de que tuvo un ACV en este período de detención y que no fue tratado con la seriedad que corresponde a ese cuadro”, señaló y añadió: "Hay tortura psicológica en la cárcel, que se suma al escarnio público”.