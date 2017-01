La curiosa encuesta que compartió Cristina para cerrar 2016

"Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace... 22 años y medio. Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy", ocurrida en 1963, añadió.

La ex mandataria utilizó ambos tuits para referirse al procesamiento en su contra que dictó esta semana juez Julián Ercolini, por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. El magistrado también trabó un embargo por 10.000 millones de pesos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió desde su cuenta de Twitter una curiosa encuesta como una forma de aludir, con ironía, a los dos traspiés judiciales que sufrió en la última semana: el procesamiento por asociación ilícita y la reapertura de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo