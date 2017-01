La importancia de aprender a escribir en código

La duración es de 14 semanas dedicadas a los lenguajes de programación Ruby, Rails, LAMP, MEAN, Python y Swift / iOS. Su plan de estudios contempla demandas de las empresas como Google, Apple, Microsoft, Hulu o Facebook, ofreciendo tutorías de retroalimentación para despejar dudas de los proyectos que van surgiendo.

En otras palabras, un coding bootcamp no es la opción más acertada para quienes planean construir una carrera en programación porque jamás se alcanza el nivel de un profesional universitario en el área, además de que suelen ser costosos, pero sí para los que aspiran a sumar habilidades para aportar a su trabajo vinculado con lo digital.

Sin embargo, es cierto que representan una rápida salida laboral, son aptos para emprendedores que están desarrollando sus negocios, actualizan a los programadores con más años en el mercado y enseñan habilidades complementarias a los estudiantes de áreas vinculadas que no aspiran a dedicarse totalmente a escribir códigos, pero sí precisan estos conocimientos para mejorar sus tareas.

En Estados Unidos se graduaron 10.333 estudiantes de Coding bootcamps en 2015 y el número aumentó a 18.000 en 2016, por lo cual se espera un nuevo incremento para el 2017 de acuerdo con datos de Course Report. Esto se debe a que no solo los estudiantes se interesan por participar de los programas, sino que las empresas capacitan a sus empleados para mantener la competitividad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo