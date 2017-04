La importancia de la memoria en el aprendizaje

Si hay algo que a los niños les encanta es jugar con la computadora, celular o la tablet. Si bien es cierto que los juegos de mesa no pasan de moda y que siempre serán una mejor opción, los juegos en Internet también son una buena herramienta para utilizar y trabajar la memoria con los más pequeños de la casa.

Ésta es una buena manera de trabajar la memoria en los más pequeños. Desde que los niños llegan al mundo sus padres les cantan canciones que van escuchando una y otra vez hasta que las aprenden. A medida que van creciendo se pueden inventar canciones o rimas para que los chicos las memoricen. Al principio, se pueden usar frases sencillas y divertidas para recordar cosas como los días de la semana, la dirección de casa, etc. Posteriormente, esta técnica funcionará también para enseñarles a recordar otras cosas como las tablas de multiplicar.

Si bien es cierto que existen algunas técnicas de memoria como la repetición que pueden ser aburridas, existen otras muchas que pueden ser divertidas para los niños como por ejemplo la asociación de contenidos nuevos con lo que ya se sabe de antemano, las canciones o las rimas, los juegos de mesa que ayudan a mejorar la memoria, los juegos interactivos, etc.

