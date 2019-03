“La inflación no es culpa de los supermercados; son las políticas del gobierno”

Los supermercados remarcan los precios de sus productos porque “nuestra moneda no está cuidada ni protegida y pierde valor permanentemente” y por eso la inflación no es consecuencia de los privados sino de “las políticas de los gobiernos”. Esa fue la tesis que presentó este martes Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados.

El dirigente empresario reconoció en Radiópolis (Radio 2) que “no cabe duda” que los negocios del sector retocan los precios de forma permanente. Pero, aclaró, “eso pasa en todos lados, la diferencia es que en otros países los gobiernos cuando alguien se pasa de vivo, los castiga”. Puso el ejemplo de una multa aplicada en Chile por la cartelización para fijar el precio del pollo.

“Acá, en Argentina, cartelización debe haber, pero debe ser controlada y castigada. Pero esa no es la causa de la inflación, no es por eso”, dijo Aguirre.

El vocero de la Cámara de Supermercados afirmó que “el problema es que el peso pierde valor frente a los productos de la canasta básica, frente al dólar, frente a los combustibles, frente a todo”.

“La inflación tiene que ver con las políticas de los gobiernos, no es resultado de las acciones de los privados: ni de lo que hacen los fabricantes, ni de los supermercados. Es el gobierno que no cuida el valor de la moneda”, definió.

Cierres y despidos: “La situación es dramática”

“La situación de los supermercados Pyme, del interior del país, de los independientes, es dramática. No están contratando gente para remarcar, están despidiendo o si alguien se va no lo reponen. Hay muchas empresas en convocatoria, muchas han cerrado”, describió Aguirre.

“Es muy serio lo que está pasando con el supermercadismo en el interior del país”, dijo el vocero y sumó a la baja del consumo, las altas tasas de interés y la presión impositiva a la expansión de los supermercados chinos.

“Compiten con modelos de negoció basado en la evasión y en los sueldos en negro. El 50% de cualquier producto son impuestos; evadir es un negocio. No pueden competir con la invasión de los supermercados orientales que los está haciendo cerrar”, aseguró.

Par Aguirre, “en está situación, la Argentina es inviable”. Propuso “una reforma impositiva profunda e inteligente”, que incluso permita bajar impuestos para aumentar el consumo.

“Los números no dan. La rentabilidad de nuestros socios en el país es la más baja en muchísimos años. Carrefour, empresa número 1 del país, presentó un proceso preventivo de crisis. Dijo «o me ayudan o me voy» y como iba a salir en todos los diarios del mundo, salieron corriendo a ayudarlo. Pero cuando una empresa chiquita o mediana les dice «si no me ayudan, cierro»; le dicen «bueno, cuándo cerras». Los almacenes de barrio están cerrando de a montones en todo el país”, completó.