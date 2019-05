“La intendenta dijo que no suman mujeres al transporte por el gremio”

Una de las mujeres que interpuso un amparo judicial contra la empresa de transporte Movi por no incorporar conductoras apuntó contra las expresiones de Manuel Cornejo, histórico titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien consideró que la conducción de colectivos es “un trabajo muy duro para una mujer”. Pero también, contra el Estado municipal por no garantizar el acceso femenino al transporte público contemplado por normativa. Este jueves a las 11, se abordará la problemática en el Concejo de Rosario.

María Álvarez, una de las conductoras que accedió a la Justicia para reclamar puestos de trabajo en la empresa de colectivos tras denunciar discriminación de género, habló con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain (Radiópolis, Radio 2). Ayer trascendió que el Juzgado de primera instancia laboral de la 10ª nominación, a cargo de María Andrea Deco, falló a favor de la demanda. Ante esta situación, el líder camionero, Manuel Cornejo, realizó una serie de observaciones que fueron repudiadas enérgicamente por su contenido machista. “Tengo 30 años al volante, como chofer de colectivos y como taxista, siempre la pasé muy bien y no tuve inconvenientes. Estamos capacitadas para hacer esta tarea y el colectivo no es un impedimento”, sostuvo.

Luego, calificó de “desubicado” el comentario del gremialista: “Se quedó en los años 30' cuando los colectivos eran mastodontes, pero ya entonces había choferes mujeres. Está muy claro en sus declaraciones por qué no podemos ingresar al sistema”, sostuvo. Sin embargo, consideró que el acceso “es una obligación del Estado que debe cumplir la ley. La intendenta (Mónica Fein) me dijo que estaba al tanto, que si la Movi no incorporaba era porque el gremio no las dejaba, que no se podía incorporar mujeres porque el gremio no se lo permitía”, lanzó. En cuanto al fallo judicial, explicó: “Fue una admisión del amparo, ahora hay que esperar la resolución de Movi”.

Álvarez remarcó que siempre pudo cumplir con la tarea de conducir un colectivo satisfactoriamente. Aseguró que siempre ha contado con el apoyo de sus compañeros varones y sobre todo con el de los pasajeros que rescatan un modo más suave y respetuoso de manejar. “Las declaraciones de Cornejo nos abrieron las puertas, hizo más visible nuestra lucha y la gente tomó más conciencia”, expresó.

La empresa respondió

La Empresa Movi, de acuerdo a lo que publicó el diario El Ciudadano, aclaró ayer que la firma “tomó personas (tanto mujeres como varones) para cubrir turnos de reemplazo durante la temporada de vacaciones anuales de los choferes de su planta de empleados permanente”.

“Dichas personas pasaron automáticamente a contar con antigüedad, experiencia y formar parte de una base de datos, la cual se tendrá en cuenta para las futuras incorporaciones. En ese sentido, se remarca que la empresa cuenta con una planta de personal estable, con una importante cantidad de años de permanencia (13 años de servicio, en promedio), por lo que generalmente las incorporaciones de personal son transitorias para cubrir vacaciones y la incorporación a planta solo se realiza en caso de que sea necesario cubrir vacantes de forma permanente”, añadió la compañía en su escrito.