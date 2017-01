"La mayoría de los radares de las rutas del país están homologados"

Para un viaje seguro, que no genere complicaciones posteriores, Aviano indicó que el la página seguridadvial.gov.ar se puede encontrar toda la información con respecto a los límites de velocidad, ubicación de radares fijos, así como la documentación que se debe presentar en caso de ser necesario.

Un radar para que sea homologado debe cumplir con determinado requisitos, "pero más allá de los reclamos que se originaran para saber si los radares son legales o no, hay que tomar consciencia de que se deben respetar la velocidades máximas. La primera responsabilidad es del usuario que debe cumplir las reglas”.

También hay que tener en cuenta que las máximas velocidades no son las mismas en todas las rutas del país. “Todas las rutas de la costa e interbalnearias, las máximas son 120 km por hora, mientras que si vamos hacia Córdoba es de 130. Esta variación ocurre entre distintas rutas nacionales, provoca que se generen mayores infracciones”.

