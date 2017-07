La nueva moda de los juguetes sexuales masculinos

En 2010 una marca sueca diseño juguetes de lujo. Los llamó "La gran fiebre prostática” y la demanda para estimular esa zona cada vez fue mayor. A partir de ahí el pedido de los aparatos de masajes de próstata fue en aumento hasta hoy que son las más vendidos. La mayoría de estos productos no requieren de la utilización de las manos.

Más adelante, con el desarrollo de los juguetes femeninos impulsados por el vibrador de conejo de la serie Sex and the City dejó en el olvido al mercado de los objetos sexuales masculinos y quedaron relegados a los masturbadores y anillos para el pene.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo