La provincia inauguró reformas edilicias en el Registro de la Propiedad de Rosario

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; y el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, participaron este lunes de la inauguración de las reformas edilicias que la provincia realizó en el Registro de la Propiedad de Rosario, con el objetivo de mejorar el servicio que allí se brinda y poner en valor el histórico inmueble de Urquiza 1172.

“Estamos muy orgullosos de habilitar esta obra porque va a mejorar la prestación de los servicios que se brindan y hacen a la seguridad jurídica en Rosario”, explicó Figueroa Escauriza y detalló que la remodelación más importante se llevó a cabo en el subsuelo del edificio. “La digitalización de los tomos permitió que los libros ubicados en el subsuelo fueran llevados a un archivo pasivo y se ganó mucho espacio para montar puestos de trabajo modernos. Ahora los empleados gozan de mayores comodidades y los profesionales que vienen a realizar consultas tienen boxes separados para ser atendidos”, completó.

Tras la exhibición de un video institucional acerca del funcionamiento del Registro General, material audiovisual que recoge los testimonios del personal de distintas áreas, las autoridades entregaron medallas de reconocimiento a 55 empleados de la repartición que cumplieron más de 30 años en el organismo.

“Esta acción tiene que ver con destacar y agradecer el esfuerzo y la dedicación de trabajadores que llevan décadas en la institución. En ese lapso se han transformado incluso las formas de desarrollar las tareas, sobre todo a partir de la incorporación de tecnología”, sostuvo Figueroa Escauriza.

“Gracias por adecuarse a todos los cambios que fuimos implementando; cuando empezamos la gestión no me hubiera imaginado que íbamos a dejar de imprimir las matrículas. El Registro del futuro va llegando y esos cambios no se podrían hacer si no estuvieran todos comprometidos en ello”, continuó.

Por último, el secretario agradeció al ministro Silberstein porque “siempre nos ha impulsado a transformar las reparticiones y a que hiciéramos cambios importantes, diciéndonos que las personas pasan y las instituciones quedan”.

También participaron del acto, Natalia Carranza, directora del Registro de la Propiedad; y Marcelo De Laurentis, presidente del Colegio de Escribanos de la segunda circunscripción, además de personal jubilado y en actividad.

Modernización

El Registro de la Propiedad se encuentra en proceso de modernización e informatización: se han modificado sistemas y modalidades de trabajo y se digitalizaron muchos trámites. Estas innovaciones repercutieron en las necesidades de los espacios en los que se desarrollan las gestiones.

La obra en el histórico inmueble de calle Urquiza incluyó mobiliario, infraestructura edilicia, refuncionalización y puesta en valor del edificio, así como equipamiento tecnológico.

“Tenemos una política pública de mejoramiento de los Registros”, expresó Figueroa Escauriza, y recordó que durante 2016 se inauguraron obras de remodelación, ampliación y refacción en la sede del organismo en la ciudad de Santa Fe, con una inversión de $ 1.500.000. Además, se ampliaron servicios en Venado Tuerto y Reconquista, y se inauguró una sede en Rafaela.