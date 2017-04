Verbos hundidos, misterios, un secreto no revelado, dos personas nadando en la oscuridad sin encontrarse. La salvación: el cuerpo, el otro lado del mar. La belleza no es más que terror domesticado.

La noche, cerrada, parece no terminar nunca. Allá afuera hay un mar y la tercera parte de esa inmensidad le pertenece.

