La tinta china podría usarse en un tratamiento contra el cáncer

Durante siglos, artistas y calígrafos chinos han utilizado sus tintas para contar innumerables historias del mundo en que vivimos inspirando a artistas de todo el mundo, pero un reciente estudio trae una importante y asombrosa novedad acerca de estas tintas empleadas.

Científicos han descubierto que la tinta china tradicional a base de plantas llamada tinta Hu-Kaiwen contiene propiedades moleculares distintivas que no sólo son apropiadas para grabar mensajes en papel, sino que también son ideales para matar células cancerosas, según informan desde Science Alert y reproducen en el portal 20minutos.

Un equipo chino dirigido por investigadores de la Universidad Fudan de Shanghai investigó la tinta Hu-Kaiwen (también conocida como tinta Hu-ink) después de notar sus similitudes con los nanomateriales artificiales utilizados en un tratamiento contra el cáncer llamado terapia fototermal (PTT).

El PTT consiste en inyectar sustancias que contienen estos nanomateriales en tumores que están en el cuerpo, que luego son objeto de un láser. Una vez que el láser golpea el paquete de nanomateriales se despliega en las células cancerosas, las células se calientan y mueren. Una especie de "caballo de Troya" que tiene un problema: encontrar el tipo adecuado de materiales adecuados para inyectar en el cuerpo.

Varios nanomateriales artificiales han sido investigados por investigadores que estudian el PTT (incluidos los nanotubos de carbono y el grafeno) pero se ha descubierto que son tóxicos, caros de producir o difíciles de producir.

Pero la consistencia negra y resbaladiza de la tinta Hu-Kaiwen podría ser un candidato ideal al PTT: el proceso no sería complejo, el color es adecuado para absorber la luz y el calor, estable en el agua, no es excesivamente caro y, lo que es más importante, no es tóxico para el cuerpo.