Ladrones descontrolados desvalijaron a una mujer en La Florida

Una mujer de 72 años fue despertada en la mañana de este jueves con un trapo en la boca y un revólver en la cabeza. Fue en David Peña al 1000, en la zona norte de Rosario. Mientras robaban elementos en el interior del domicilio, los delincuentes abrieron la heladera y comieron queso y dulce de batata.

La víctima del robo relató al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres) que es el cuarto asalto que sufre en el interior de su vivienda. "Ya no sé qué más hacer. No puedo dormir. Trabajo, soy jubilada, lavo ropa. Me levanto todos los días a las 6. Me robaron mi herramienta de trabajo, mi motito", añadió.

Del domicilio se llevaron un ciclomotor scooter color rojo, elementos de valor y el teléfono celular de la mujer.

"Entraron en mi habitación, me pusieron un trapo en la boca y me dijeron: «Vieja de mierda, ¿no tenés mil pesos?». Me desperté con un revólver en la cabeza. Comieron queso y dulce de batata de la heladera. Eran tres pibitos", comentó.

Un nutrido grupo de vecinos se manifestó al momento del móvil en De 12 a 14 y contaron distintos hechos de inseguridad registrados en los últimos días.