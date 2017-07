Lanata, deportado de Venezuela: "8 efectivos nos apuntaron con armas"

De cara a esta jornada clave para el futuro del presidente Nicolas Maduro, el conductor de PPT no pudo ingresar al país junto a su productora debido a que "no tenía la visa correspondiente para hacer el trabajo periodístico que iba a hacer", según precisó Eduardo Porretti, embajador argentino en Venezuela.

Lanata explicó en TN lo sucedido con los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): "Es muy difícil hablar con tipos que sólo cumplen órdenes y no piensan. Estuvimos aislados ocho horas. Lo que quería mostrar es la decena de miles de venezolanos que van hacia Colombia para no volver".

