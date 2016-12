Lanzaron un buscador para chequear si una noticia es falsa

Por ejemplo, una búsqueda en Hoaxy sobre Hillary Clinton ofrece cientos de artículos con todo tipo de acusaciones, como una reciente en la que se decía que la candidata del partido Demócrata había dicho de sus votantes que eran estúpidos, u otra en la que Obama decía de ella que no estaba cualificada para ser presidenta.

Investigadores de Estados Unidos lanzaron Hoaxy, un sitio web que permite rastrear la propagación de noticias falsas en Internet. Funciona a través de un buscador que, al escribir una palabra clave o frase devolverá un listado con diferentes artículos que confirman o no la veracidad de lo que se ha publicado sobre ese asunto.

