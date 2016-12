Las 10 preguntas sobre salud más buscadas en Google

Google se ha convertido en algo más que un simple motor de búsquedas en Internet, y los usuarios lo emplean en varias oportunidades para consultar dudas sobre cuestiones médicas o de salud, que aunque no deben tomarse al pie de la letra y siempre es mejor consultar con un profesional, sí pueden orientar a los internautas, según publica 20minutos.es.

Tal y como recogen en Medical Daily, estas son las diez preguntas sobre salud más buscadas en Google (en inglés) que empiezan con la pregunta "¿Es normal...?".

¿Es normal hablar con uno mismo? Sí. Este hábito se remonta a la niñez, un momento en el que hablar consigo mismo es importante para el crecimiento de cada persona. "Los niños empiezan su vida verbal jugando con las palabras, y aunque esos pensamientos que narran en alto para aprender a realizar tareas difíciles son cada vez más interiores, en la adolescencia y la edad adulta continúan, especialmente cuando aprendemos cosas nuevas o nos encontramos en una situación complicada", explica la psicóloga clínica Ellen Hendriksen en un artículo en The Huffington Post. Sí ve volvería perjudicial si al hablar se añadieran otros síntomas propios de una enfermedad mental o las palabras fueran únicamente comentarios negativos sobre uno mismo.

¿Es normal que el pelo se caiga? Sí. Según explican desde la prestigiosa Clínica Mayo en EE UU, las personas suelen perder entre 50 y 100 cabellos al día, por lo que no es motivo para preocuparse. Sin embargo, si esa caída se produce hasta el punto de que aparezcan calvas de un momento para otro o la piel se ve irritada conviene visitar al especialista, ya que esa pérdida de cabello irregular puede estar asociada a una enfermedad autoinmune, una infección o un trastorno de la piel.

¿Es normal ir de cuerpo/orinar/sudar demasiado? Depende, las cantidades varían en función de la persona. Live Science explica que en el primero de los casos, lo habitual es hacer deposiciones una vez al día, pero la dieta y el estilo de vida pueden hacer que vaya de tres veces al día hasta tres veces por semana, siempre y cuando la consistencia y frecuencia de las heces no cambien drásticamente. Las personas orinan más a menudo, pero nuevamente la frecuencia dependerá de la dieta. Por último, la sudoración excesiva puede deberse a una enfermedad denominada hiperidrosis, aunque para padecerla uno debe sudar a través de las manos hasta el punto de que goteen o empapar la ropa.

¿Es normal que me duelan los senos? Según la revista Women's Health, durante el ciclo menstrual se puede experimentar dolor externo e interno en los pechos debido a cambios hormonales. El dolor también puede deberse a una sobrecarga muscular en la zona o a la utilización de una talla incorrecta de sujetador.

¿Es normal notar molestia en el pecho? Depende del tipo que sea, ya que puede ir desde un simple ardor de estómago hasta un ataque al corazón. En el primer caso, la acidez estomacal es signo de padecer una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, el dolor que se puede describir como una presión en el pecho podría deberse a un infarto, tal y como explican desde la Asociación Americana del Corazón: "La mayoría de los ataques cardíacos conllevan un malestar en el centro del pecho que dura más de unos minutos, o que desaparece y luego vuelve".

¿Es normal no soñar? Lo más importante es lograr conciliar el sueño. Puede ser que soñemos, pero no lo recordemos una vez despertamos. Soñar es algo universal, explican en Psychology Today, "las personas no están expuestas a consecuencias negativas por su aparente incapacidad para soñar. Recordar los sueños no es algo imprescindible para la salud mental, física o cultural".

¿Es normal que la menstruación sea marrón? Sí. La sangre procedente de la menstruación puede adquirir diversas tonalidades, desde un color rojo intenso a un rosado o a marrón oscuro. En este caso, la más oscura es más antigua, ya que tarda más en salir del cuerpo, según la web Bustle. El color que sí debe preocupar es si sale gris, ya que podría ser síntoma de una infección.

¿Es normal tener calambres durante el embarazo? Sí. Según la web especializada The Bump, durante las primeras etapas del embarazo las mujeres pueden experimentar cólicos abdominales ya que el cuerpo se está acoplando por dentro para dar cabida al feto. Únicamente debe ser motivo de alarma si el dolor es intenso o va acompañado de otros síntomas, como sangrar.

¿Es normal sentir el corazón? Sí, pero si el órgano late con demasiada fuerza contra su pecho puedes estar padeciendo palpitaciones. La Biblioteca Nacional de Medicina de EE UU describe esta situación "como una consciencia plena del propio latido del corazón". Las palpitaciones no suelen ser graves y tienden a estar relacionadas con el estrés o la ingesta de cafeína.

¿Es normal que no me sienta embarazada? Los síntomas del embarazo y sus correspondientes efectos secundarios varían en función de la persona. Según The Bump, "sentirse bien no significa que no estés embarazada", así que no debería preocupar que no existan náuseas matutinas o fatiga. En cualquier caso, siempre es recomendable hablar con el médico o especialista.