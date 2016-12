Las alarmas comunitarias tendrán que integrarse al 911

Ante esto, la edila kirchnerista destacó que si bien esta ordenanza de Rosario Alerta “es una herramienta útil para contribuir a la seguridad pública “y que brinda acceso a la ciudadanía para lograr una respuesta rápida ante sucesos de inseguridad; “lo cierto es que la Municipalidad no la implementó e incumplió una vez más una ordenanza plenamente vigente y necesaria en la coyuntura de inseguridad en la cual se encuentra inmersa la ciudad”.

Según explicó a través de un comunicado de prensa “las alarmas incluidas en este sistema no se encuentran sincronizadas con la Policía provincial o con la Guardia Urbana Municipal (GUM). En este marco, de accionarse la alarma, queda en cabeza del vecino comunicar al 911 o número de emergencia sobre la situación que ocasiona la activación de la alarma”.

