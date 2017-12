Las amenazas del Bitcoin: de burbuja financiera a peligro energético

En las últimas semanas hay una palabra que sobrevuela con fuerza las mesas de inversores locales y los diarios especializados: Bitcoin. Desde pequeños ahorristas hasta grandes jugadores, todos hablan y buscan asesoría sobre la criptomoneda que abrió el mercado de las monedas digitales en 2009.

El porqué de tanto alboroto es el lógico a cualquier activo financiero que se aprecia con velocidad dentro del mercado de capitales; su valor. El precio de un Bitcoin al 7 de diciembre fue de us$15.397,79—llegó a un pico de us$17 mil—, cuando en enero de 2017 era de us$997,69 y más atrás, en diciembre de 2011 no superaba los us$3,19.

No hace falta ser experto en finanzas para llegar a la conclusión de que el que apostó al Bitcoin (como forma de ahorro) ganó. Quien especuló y compró us$100 en la criptomoneda para atesorar en diciembre de 2011 (319 bitcoins), si hoy vendiese su cartera embolsará us$4.911.952,43. Si hubiese comprado 1 Bitcoin en enero de 2017 su cartera digital valdría ¡15 veces más! a la fecha.



Semejante valorización en sólo 9 meses—lo que habla a su vez de la volatilidad que posee esta criptomoneda y que hizo que hombres como Jordan Belfort califiquen el fenómeno como la próxima burbuja financiera—tiene como contrapartida el aumento del consumo energético a nivel global.

Mind-blowing! An USD 1000 #bitcoin investment in July 2010 would now be worth USD 286 million! pic.twitter.com/d5AaTMenpG

— jeroen blokland (@jsblokland) 7 de diciembre de 2017