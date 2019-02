Las dudas de la ex diputada santafesina Aliza Damiani, sobre la muerte de su hija, Natacha Jaitt

La ex diputada provincial Aliza Damiani planteó dudas sobre la muerte de su hija, la mediática Natacha Jaitt, que fue encontada sin vida este sábado por la madrugada en un salón de fiestas de Tigre. Tenía cocaína en las fosas nasales, pero la ex legisladora no descartó que haya sido plantada. De acuerdo al pre informe de los médicos forenses, Natacha Jaitt falleció como consecuencia de una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica”.

Damiani habló sobre la muerte de su hija en LT9 y destacó que “lo que más se nota es la contradicción” de los testigos. Este martes, el socio de Natacha, fue detenido por falso testimonio,

Además, dejó entrever la posibilidad de que "haya una mano negra detrás de los estudios" y contó que “un oficial me manifestó que en la forma que la encontraron era perfecto para ellos en que había sido instalada" la cocaína en la nariz.

“Hablan de una falla multiorgánica pero todo eso se podría haber evitado si hubiese sido asistida enseguida –lamentó– Había una intención de decir: «Basta, saquémosla de encima»". Lo mismo manifestó su hermano, Ulises Jaitt.

"Nosotros tenemos una profunda fe en la Justicia argentina y sabemos que el fiscal que está al frente del tema es una extraordinaria persona. Tengamos confianza en eso”, sostuvo.