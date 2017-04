Las ocho (muy populares) series que Netflix eliminará de su plataforma

Netflix anunció la eliminación de ocho series de la plataforma. La mayoría muy famosas y entre las más vistas. Se trata de producciones de cadena estadounidense Fox que desde julio ya no se podrán ver por el servicio de streaming.

Desde el 1º de julio entonces, despidanse de Prison Break, Modern Family, American Horror Story, Bones, Glee, Sons of Anarchy, 24, y How I Met Your Mother.

Netflix anunció que estas series se "despedirán poco a poco" y que no todas serán removidas en su totalidad.

Aquí la lista:

How I Met Your Mother, todas las temporadas

American Horror Story, temporadas de la 1 a la 4

Bones, temporadas de la 1 a la 10

Glee, todas las temporadas

Sons of Anarchy, todas las temporadas

Modern Family, temporadas de la 1 a la 6

24, temporadas de la 1 a la 8

Prison Break, temporadas de la 1 a la 4