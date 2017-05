Las preocupaciones pueden ser buenas para el cerebro

“Los niveles extremos de preocupación son malos para la salud, pero preocuparse lo justo es mejor que no hacerlo en absoluto. La acción preventiva y la planificación son buenas consejeras”, consideró.

En el estudio, publicado en la revista especializada Social and Personality Psychology Compass y reproducido por Muy Interesante , la psicóloga fue más allá. De acuerdo a los datos que recavó, las mujeres que se preocupan moderadamente se hacen más mamografías para prevenir el cáncer de mama.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo