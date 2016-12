Las repercusiones por la salida de Prat Gay

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció este lunes en conferencia de prensa que el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia a Alfonso Prat Gay y las repercusiones fueron inmediatas.

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, consideró que "son buenas las designaciones de los nuevos ministros realizadas por el Presidente Mauricio Macri".

"En particular, es un gran acierto la de Luis Caputo. Me parece extraordinaria porque fue la persona que negoció la deuda", subrayó la legisladora nacional en un comunicado, tras la salida del Gabinete de quien fuera su aliado político en la CC-ARI.



Graciela Camaño, una de las espadas del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, criticó el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas tras la salida de Alfonso Prat Gay, que será reemplazado por Luis Caputo, en el nuevo Ministerio de Finanzas, y por Nicolás Dujovne, al frente del flamante Ministerio de Hacienda.

"Es el gobierno que más ministerios ha creado, habitualmente los gobiernos han tenido ocho o nueve ministerios en democracia y la política económica sigue buscando el rumbo. Espero que lo encuentre, por el bien de los argentinos, que hemos hecho un gran sacrificio este año", señaló la diputada opositora.

"Argentina es un país pobre, y es imprescindible que el Gobierno encuentre el rumbo económico; nos llama la atención un gobierno con 23 Ministerios, no sé si lo hace más o menos eficiente, pero a un año de gestión advertimos que se siguen dividiendo y no me parece adecuado, me parece que habría que tener algún criterio distinto, pero es la potestad que tiene el Gobierno de tomar y despedir funcionarios", dijo Camaño en diálogo con Radio Mitre.



El ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial, Daniel Scioli, criticó al gobierno por el rumbo económico y también analizó la salida del ministro.

Aseguró que "al ver lo que pasó en Aerolíneas Argentinas en los últimos días, lo que pasó en el ministerio de Ciencia y Tecnología, se ve que el esfuerzo del gobierno está puesto en ajustar y bajar la inflación como sea y no en incentivar la producción".

"Mauricio Macri es el máximo responsable de las decisiones, más allá de las divisiones que se hagan del gabinete económico. El desafío era la agenda del desarrollo, no la agenda del ajuste. Hoy el endeudamiento creciente y preocupante nos va a generar un gran condicionamiento para que el FMI venga a querer imponernos sus programas", analizó.



El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Osvaldo Cornide, consideró que la salida de Alfonso Prat Gay del gobierno “era previsible”.

“El ahora ex ministro de Hacienda y Finanzas fue uno de los funcionarios con más desgaste este año, frente a una recesión muy fuerte y tasas de inflación que superaron todos los cálculos”, expresó en un comunicado.

Añadió que el ahora ex ministro “minimizó el impacto de la devaluación del 16 de diciembre de 2015 sobre los precios de la economía y no contempló los índices inflacionarios, que dañaron el poder adquisitivo de las familias y afectaron a miles de Pymes”.

“Frente a la necesidad imperiosa de reactivar el consumo en este nuevo año que comienza, todo cambio genera expectativas. Confiamos que sea un puntapié más para empujar la actividad y el empleo”, concluyó Cornide.