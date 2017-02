Las ventas de vehículos usados aumentaron un 11% en enero

"El primer mes de este 2017 llega con una bocanada de aire para el sector", afirmó el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, quien puntualizó que "2016 fue un año donde la venta de autos usados no paró de bajar mes a mes, con una caída mensual que llegó (hasta) al 15%". Príncipe señaló que "daría la impresión que el mercado comenzó a normalizarse con precios de oferta del sector privado que ahora empiezan a estar en onda con la realidad".

