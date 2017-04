La obra se desarrolla a lo largo de una noche, en la que se reúnen a comer unos amigos que, a medida que transcurre el tiempo comienzan a tejer un conglomerado de historias, sobre sus vidas personales que convierten a sus integrantes en seres únicos que no pierden la diversión y el sentido del humor, aunque también convoquen a la tragedia. Una simple respuesta, el nombre de un bebé, provoca toda una cascada de situaciones imprevistas, para que el grupo casi acabe con varias décadas de una amistad inquebrantable.

