Le dio una paliza a su ex novia, la dejó cuadripléjica y está libre

Una joven misionera fue brutalmente golpeada por su ex pareja a finales de diciembre. Por las lesiones, quedó cuadripléjica. El agresor fue excarcelado a finales de marzo. La víctima se quejó por el accionar de la justicia.

Yenifer Guayaré, de 25 años, sufrió una paliza el pasado 15 de diciembre. A la salida de una cena, su ex pareja la agarró del cabello, la tiró al piso y le dio una paliza. La víctima quedó inconsciente en el suelo. Su agresor la subió a su auto y la llevó a un hospital y luego huyó.

La joven presentaba un severo traumatismo de cráneo y doble fractura cervical. Fue operada y le implantaron una prótesis. Lo único que puede mover es, de manera limitada, su brazo derecho. Relató al sitio web El Territorio que su ex "tenía arranques violentos". "Me celaba y me controlaba muchísimo. Me alejó de todas mis amigas. Yo no supe ver eso a tiempo", añadió.

El agresor, Javier Orlando B., de 36 años, fue excarcelado el 30 de marzo por falta de testigos, según comentó Yenifer. Sigue ligado a la causa, ya que está imputado por lesiones graves calificadas por violencia de género.

La justicia ordenó una prohibición de acercamiento a la víctima, a quien además le entregaron un botón anti pánico. Ésto último es llamativo, ya que la joven no puede accionarlo por falta de movilidad.

"Cuando la mujer muere, dicen que no está para que hable; pero cuando habla, dicen que no tiene testigos. ¿En qué quedamos?", afirmó la madre de la víctima.