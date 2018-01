Le robaron todo y lo apuñalaron en varias partes del cuerpo

Un joven que circulaba en skate por la zona del complejo de cines Village fue brutalmente atacado en la madrugada de este martes por una pareja, que le exigió todo los elementos de valor que tuviera. Sufrió puntazos en la espalda, en un brazo –provocó el corte de un tendón– y en el rostro. Recibió siete puntos debajo del labio en el Heca.

Según relató Brian, la propia víctima, el violento robo tuvo lugar en inmediaciones de Córdoba y Matienzo. "Vi una parejita en bicicleta. Doblé por Matienzo para el lado del Village. Los veo venir, se bajó (el hombre), empecé a correr, me siguió. Doblé por San Lorenzo hasta Felipe Moré, donde me cansé. Cuando estoy por llegar a la oficina, me comenzó a golpear en la cara y espalda. Lo que menos pensé era que tenía un cuchillo", comentó.

El joven contó que le dio su mochila, dejó su skate y aún así el delincuente le exigía el teléfono. "Me hicieron siete puntos debajo del labio. Me cocieron la espalda también. Me operaron. Espero el alta", agregó Brian.

En tanto, su madre expresó en De 12 a 14 (El Tres) que las heridas de arma blanca las sufrió en el rostro, dos en la espalda y dos en un brazo, razón por la cual se le cortó un tendón y debió ser intervenido quirúrgicamente. "Lo pinchó por todo el cuerpo. La patineta la usaba para irse a trabajar porque justo se le había pinchado la bicicleta", añadió.

"En el barrio hay mucha inseguridad. Genera mucha impotencia. Le sacó todo y le seguía exigiendo. No puedo creer que lo atacaron de esa forma", concluyó.