“Les Luthiers Gran Reserva” es una nueva antología que reúne, renovados, grandes éxitos de su historia, con obras memorables como “La Balada del 7º Regimiento”, “San Ictícola de los peces”, “Entreteniciencia Familiar”, “La Hora de la Nostalgia”, “Quién Conociera a María”, el bolero“Perdónala”, “Ya No te Amo, Raúl”, “Rhapsody in Balls”, “El Sheriff Benson”, “Música y Costumbres de la Isla de Makanoa”, entre otras.

