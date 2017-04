Les robaron hasta los perros y ahora piden ayuda para encontrarlos

En diálogo con el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), Romina relató que tras el robo faltan "dos integrantes de la familia" en la casa. "Es muy doloroso. Más allá de que te entran, te revuelven todo y te sentís violado, se llevaron a parte de nuestra familia. No miden el daño que hacen", comentó.

