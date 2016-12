Lifschitz: “La idea es tener una presencia mayor de Gendarmería”

Luego, descartó un avance en el debate sobre la despenalización de la marihuana: “Yo no abriría hoy ese debate en Argentina. Sí en países donde se ha avanzado en el control del narcotráfico y en la salud”, manifestó. A continuación, anticipó que se trabaja en la creación de un proyecto que declare la emergencia en Santa Fe en materia de consumo y adicciones.

El gobernador hizo una extensa exposición acerca del consumo de drogas como un costado más que importante de la problemática del narcotráfico. Tras reconocer que existe una ausencia del Estado, tanto local, provincial como nacional y que no se le da al tema “la jerarquía que merece”, sostuvo que el gobierno tiene el compromiso de habilitar dos lugares en Rosario y en Santa Fe “para dar una respuesta más efectiva”. Además, confió en que se incluirá la temática de las adicciones en el sistema educativo: “Hay que empezar a hablar de consumo porque es un problema que nos atraviesa a todos los niveles de la sociedad”, observó.

Además de la seguridad, abordó la temática judicial. Tras defender la modificación del sistema procesal penal que no logró ser aprobado en la Legislatura y garantizar que se insistirá en su sanción en febrero próximo, valoró la apertura de concursos para la incorporación de nuevos fiscales y en ese sentido, puntualizó la creación de la Policía Judicial. “Con esta fuerza, la Justicia irá adquiriendo una dinámica muy importante. Es una Policía especializada, muy profesional, dedicada al análisis e investigación de delitos complejos. Dependerá del Ministerio de la Acusación, es decir, de los fiscales. Será muy útil para avanzar en la investigación de distintos tipos de delitos porque es especializada. En principio estará integrada por policías y otros profesionales que se definan como necesarios”, remarcó.

