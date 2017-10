Lifschitz: “Yo me sigo sintiendo intendente”

El gobernador Miguel Lifschitz reconoció este jueves que se sigue “sintiendo intendente de Rosario” porque trabaja desde la provincia “codo a codo con la ciudad”.

“A veces me siento todavía intendente porque, aunque sea gobernador, sigo mirando a la ciudad con todo cariño y sigo viviendo aquí”, dijo el mandatario socialista en una entrevista que dio en los estudios de Radio 2 junto al secretario general y candidato a concejal del Frente Progresista, Pablo Javkin.

A horas de la veda electoral por las elecciones del próximo domingo, Lifschitz señaló que “hay una opción política que representa el pasado, el kirchnerismo a nivel nacional pero también en la ciudad y en la provincia, y es un modelo totalmente agotado que mostró sus debilidades para conducir a la Argentina”.

También diferenció al oficialismo local de Cambiemos. “Se discute cómo vamos a construir el futuro si con una mirada muy porteña y hegemónica o con una mirada local, apostando a la historia y a los valores de Rosario y de Santa Fe”, dijo al periodista Alberto Lotuf (A diario).

Lifschitz aseguró que Rosario tiene particularidades que la diferencian del resto de las ciudades importantes del país -por ejemplo no es capital provincial- y “necesita una mirada del gobierno provincial que por primera vez está metida en Rosario, trabajando codo a codo, no la mira desde lejos”. “Por eso digo que yo me sigo sintiendo intendente”, añadió.

“Pero además necesita de la Nación una mirada distinta”, aseguró y reprochó que la gestión de Mauricio Macri invierte en “grande obras faraónicas en Buenos Aires como el soterramiento del Sarmiento, de una magnitud incalculable, y quisiera que alguna de esas obras también se hagan en Rosario; necesitamos un subterráneo”.

“Doy fe que se siente intendente”, sumó Javkin y contó los mensajes que le envía el gobernador en la semana.

Ecos del debate y dichos de Carrió

Por otro lado, el candidato a concejal reconoció que existe “un clima de demanda en la ciudad pero estamos resolviéndola”. “Lo hacemos a lo rosarino, no hay una denuncia de corrupción por la obra pública. Ni clientelismo, vamos a los barrios a darle derechos a los vecinos y no darles chapas o un colchón”, añadió en alusión a la denuncia que hizo la intendenta Mónica Fein contra Cambiemos.

Javkin también dijo que el Frente Progresista conoce la ciudad y comparó que en el último debate “cuando le pasaron el libreto para que lea al candidato de Cambiemos (Roy López Molina) con diez obras de Nación en Rosario y cinco eran de Granadero Baigorria”. “No es culpa del candidato sino del funcionario nacional que ni sabe dónde es Rosario y dónde Baigorria”, agregó.

También criticó al “otro candidato (Albor Cantard) que leyó todo el debate (de diputados nacionales), hasta el cierre; yo apelo mucho al corazón de los rosarinos, a esta ciudad nadie nunca le regaló nada”.

Javkin se refirió también a las declaraciones de Elisa Carrió, ex titular de la Coalición Cívica, sobre el caso Santiago Maldonado y dijo que es un ejemplo de que “la grieta hace daño”.

“Lilita ha entrado en esta lógica de la política porteña que todo vale y lo que menos vale es la verdad”, dijo sobre su afirmación de que el joven desaparecido -cuyo cuerpo habría sido hallado el martes pasado en el río Chubut- podría estar en Chile y su posterior comparación con Walt Disney.

“Lo peor que le puede pasar a un político es que se desmienta así mismo”, dijo y remarcó que “tener una actitud de burla frente a un hecho así es faltarse el respeto así mismo, que es lo que le pasó a Carrió”.