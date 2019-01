Lifschitz cree que aún es posible romper la polarización

Miguel Lifschitz insistió con la necesidad de encontrar una alternativa de cara a las elecciones presidenciales de este año. Para el gobernador santafesino, el país “necesita un proyecto”, y no una figura que lidere, que sea una alternativa a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. Aunque admitió que es una tarea ardua, se mostró muy optimista en concretar esta posibilidad.

En diálogo con Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el socialista consideró: “Creo que la Argentina más que un presidente necesita un proyecto, porque acá lo que fracasó en los últimos 30 años fueron los proyectos, más allá que reconozcamos las buenas intenciones, pero siempre los gobiernos terminan en crisis. Por eso hay que volver al punto de partida, necesitamos un proyecto alternativo”, dijo. La respuesta vino ante la apreciación del periodista, quien le comentó que al escribir su nombre y apellido en el buscador de Google, aparece la palabra “presidente”.

“El país a recibir será más complicado que el recibió en 2015, pata el mismo Macri o para cualquiera, será más complejo y por eso se necesita una base amplia de sustentación, de unidad nacional que convoque a varios sectores que pueden encaminarse en un proyecto sustentable, de desarrollo y de inclusión social”, sostuvo después.

Lifschitz está convencido que aún es posible sumar para conformar una opción electoral que renueve los aires de la Casa Rosada. “Hay que pensar en sectores del peronismo, del radicalismo y del progresismo, pero lo más importante es ponerse de acuerdo en un proyecto que no sea un rejunte de nombres que sólo sirva para una aventura electoral”, indicó y precisó: “Más que un Messi o un Maradona hay que armar un buen equipo y en eso estamos trabajando”.

¿Pero no hay un Maradona?, fue la inquietud planteada. “No –negó– hay muchos dirigentes capaces y me puedo anotar. Pero hay muchos”, apuntó y advirtió al respecto: “Las internas definen las candidaturas pero lo principal es ponerse de acuerdo en un proyecto común”. ¿Es Lavagna?, insistieron desde Radio 2, a lo que Lifschitz observó: “Es una persona que puede salir sin que lo insulten, que es moderado y tiene vínculos con todos los sectores, no digo que es el único ni que es la figura sino que es posible”.

Sin embargo, enseguida aclaró: “No es momento de poner nombres propios porque se terminan acotando los acuerdos y mi vocación en estos tres meses que hay por delante es encontrar un acuerdo con muchos dirigentes. Todo indica la polarización y no resulta sencillo pensar en una tercera propuesta pero tampoco es imposible”, insistió.