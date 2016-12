Lifschitz dijo que la inseguridad "no está resuelta" pero ve "resultados"

"Nación se compromete a compensar una parte de la pérdida. Todos aportamos algo para llegar a una solución. Es positivo que se haya llegado a un acuerdo, que se haya respetado la demanda de los trabajadores. Ganancias no puede afectar los salarios de escalas intermedias", precisó.

Sobre las próximas elecciones, el ex intendente reafirmó que en "un 99 por ciento" será unificada con la nacional. Con respecto al Frente Progresista y la posible alianza entre el radicalismo y el PRO en la provincia, comentó que "hubo infidelidades" en el espacio político pero no "para llegar a un divorcio". "Hay que tener tolerancia para sostener el matrimonio", señaló.

Por su parte, respaldó al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras haber dicho que iba a decir una "mentirita" en una conferencia de prensa. "No empaña su tarea", aseveró.

Entrevistado por Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres), el mandatario santafesino manifestó que el gobierno se subió "a un caballo desbocado y tomó las riendas", en referencia a la inseguridad. "En ese sentido podemos decir que tenemos la situación dominada", señaló, aunque admitió que "el problema no está resuelto".

